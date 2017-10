"Nous sommes contents, pas seulement pour les trois points, mais aussi car l'équipe a fait un match complet, a déclaré l'Espagnol sur le site officiel du club. Elle n'a pas concédé d'occasion à l'adversaire. Nous avons marqué trois buts, mais nous avons aussi maîtrisé et eu des opportunités. L'esprit a été bon pendant les 90 minutes. Nous avons toujours été compétitif. On a commencé le match devant leur but et on l'a fini devant leur but."