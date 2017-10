"Cela peut être compliqué parce qu'il y a une question de confiance. Mais ce n'est pas qu'une question de confiance. On prend un but trop vite. on n'a pas fait une performance extra. Paris était meilleur. Il jouait plus vite, avec plus de mouvements, a analysé le technicien suisse Lucien Favre devant les journalistes. C'est une passe très compliquée, très délicate. On voit que quelque chose ne fonctionne pas. Dans la récupération du ballon, si on n'est pas bon, on a de la peine."