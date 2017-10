Sous contrat jusqu'en juin 2019, le milieu français de 29 ans a envoyé un message très clair à ses dirigeants. "Je veux rester ici. Je me sens bien au club. Si cela se passe bien sur le terrain, je resterai ici. Si je ne suis pas bon et que quelqu'un joue à ma place, peut-être qu'ils me mettront dehors. Je m'entends bien avec le président. Ils m'ont mis dans les meilleures conditions pour jouer mon football, je suis reconnaissant. Bien sûr, je veux continuer à Watford, il y a un gros projet ici."