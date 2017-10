FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le journal L'Equipe revient sur le succès facile du PSG contre Nice (3-0), en match d'ouverture de la 11e journée de Ligue 1 . L'"indispensable Cavani" s'est mis en évidence avec un doublé, en l'absence de Neymar . Avant Bordeaux -Monaco, le leader parisien compte sept points d'avance sur l'ASM.On poursuit avec le Corriere dello Sport et le choc de la 11e journée de Serie A qui "vaut de l'or" entre l'AC Milan et la Juventus Turin . Distancés, les Rossoneri doivent lancer l'opération remontée contre des Bianconeri troisièmes, à trois longueurs seulement du leader Naples On file derrière les Pyrénées pour évoquer le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, lors de la 10e journée de Liga . En tête du classement avec quatre points d'avance sur Valence , le club de la Catalogne part "à l'assaut de la cathédrale" San Mamés.On termine avec le coup de gueule passé par Antonio Conte à la presse, rapporté par Star Sport. Le technicien italien de Chelsea s'est agacé des "conneries" des journalistes sur un supposé intérêt du board londonien pour son compatriote Carlo Ancelotti et Steve Holland.