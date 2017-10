Monaco : Baldé juge le niveau de la Ligue 1

"C'est physique, rapide, avec de très beaux stades, en tout cas ceux que j'ai vus jusqu'ici. Et il y a de très bons joueurs. Je ne comprends pas pourquoi certains le considèrent comme un championnat moyen", a déclaré l'attaquant sénégalais de 22 ans, qui en a profité pour justifier sa venue sur le Rocher. "Il ( Benjamin Mendy , ndlr) m'a parlé de Monaco en très bons termes. Du coup, je n'ai pas hésité. Monaco est un endroit parfait pour bien travailler, et pour progresser quand on est jeune."