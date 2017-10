PSG : Domenech donne un conseil à Mbappé

Interrogé par L'Equipe, Raymond Domenech est revenu sur la mauvaise période traversée par l'attaquant tricolore. "Il manque de simplicité, donc il doute et il veut en rajouter." L'ancien sélectionneur des Bleus n'hésite pas à conseiller le natif de Bondy : "Il doit prendre exemple sur ce que fait Cavani, qui se replace toujours avec rage. Il n'y a pas d'autres solutions : quand on est dans le trou, on ne peut s'en sortir qu'en s'arrachant sur le terrain. Il doit mettre de l'intensité dans tous ses gestes, aller au combat, accomplir les efforts nécessaires pour l'équipe. Il doit se reconcentrer sur son jeu."