Rennes : Gourcuff méfiant avec Létang

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'information ne ravit pas Christian Gourcuff : "Olivier Létang ? Je ne le connais pas. (...) Moi je travaille dans un projet de club pour lequel on m'a appelé, ça n'aurait aucun sens de continuer avec des personnes avec lesquelles je ne partage pas les mêmes valeurs, je ne l'ai jamais fait et ça fait 35 ans, je ne vais pas changer maintenant." Le changement d'organigramme qui se profile pourrait donc visiblement affecter l'implication de l'entraîneur dans le club.