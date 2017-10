Bundesliga : Dortmund sévèrement battu

Dans le même temps, le Bayer Leverkusen a gagné, sur sa pelouse, face au mal classé Cologne (2-1). Le but de la victoire a été marqué par Sven Bender . Le Hertha Berlin s'est, lui, imposé chez lui face à Hambourg, 2-1, avec un but de l'ex-Marseillais Karim Rekik . Schalke 04 et Wolfsburg ont fait match nul 1-1, avec notamment un but du Français Paul-George Ntep pour l'équipe visiteuse. Enfin, Hoffenheim s'est incliné à la maison 1-3 face au Borussia M'Gladbach. Le frère d' Eden Hazard , Thorgan, a marqué pour les visiteurs. A 18h30, le Bayern pourra prendre la tête du championnat s'il domine, à l'Allianz Arena, le RB Leipzig.