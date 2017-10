PL : Man City continue sur sa lancée, Arsenal s'impose

Le club entraîné par Pep Guardiola a battu West Bromwich Albion difficilement, sur le score de 2-3. Leroy Sané Fernandinho et Raheem Sterling ont marqué pour les Mancuniens. De son côté, Arsenal a dominé Swanwea à l'Emirates Stadium, grâce à Sead Kolasinac et Aaron Ramsey (2-1). Liverpool s'est facilement imposé face au promu, Huddersfield (3-0), et se retrouve 9e de Premier League. Stoke, 17e, prend un bon bol d'air frais en gagnant 1-0 à l'extérieur, sur le terrain de Watford, grâce à un but de Darren Fletcher . Enfin, au bout du suspense, Crystal Palace et West Ham ont fait 2-2. Wilfried Zaha a marqué le but de l'égalisation pour les Eagles, dernier du classement, à la 7e minute des arrêts de jeu.