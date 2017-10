Ligue 1 : Nantes tombe, Rennes respire

Sortis cette semaine de la Coupe de la Ligue , les Canaris ne se sont pas relancés en championnat. Nantes s'est en effet incliné ce samedi soir sur la pelouse de Dijon (1-0) à cause d'un but de Julio Tavares (21e). Dans les autres matches de cette 11ème journée de Ligue 1 , Rennes a enchaîné à Montpellier (0-1) grâce à un but contre son camp de Hilton (59e) et Rodelin (30e) a de son côté donné la victoire à Caen face à Troyes (1-0). Dans le même temps, Amiens est allé neutraliser Guingamp (1-1). El Hajjam (22e) a ouvert le score pour les Picards avant l'égalisation bretonne signée Diallo (44e). Enfin, Strasbourg a concédé le match nul face à Angers (2-2). Lala (28e sp) et Terrier (78e) ont marqué les buts des Alsaciens tandis que Toko Ekambi (68e, 76e) s'est offert un doublé du côté des Angevins.Les résultats du soir : Caen 1-0 Troyes / Dijon 1-0 Nantes / Guingamp 1-1 Amiens / Montpellier 0-1 Rennes / Strasbourg 2-2 Angers.Par Antoine Merminod (iDalgo)