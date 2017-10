Arsenal : Özil admire toujours autant Zidane

Lors d'un entretien accordé à SFR Sport, le joueur d' Arsenal a dit tout le bien qu'il pensait du coach du Real Madrid Zinedine Zidane. "Quand j'étais petit, c'était mon idole. Et il l'est toujours aujourd'hui. J'ai eu la chance de le rencontrer. Depuis qu'il est devenu entraîneur, il a également beaucoup de succès. Je lui souhaite le meilleur, parce que c'est un super mec et il a été un joueur incroyable", a-t-il confié.