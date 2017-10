PSG : Tite juge l'évolution de Marquinhos

Titulaire au PSG , l'ancien joueur de l'AS Rome a également trouvé sa place en sélection sous les ordres de Tite , qui admire sa progression. "Il a une capacité d'anticipation et de concentration très élevée. Il peut presser haut et, si on joue dans son dos, sa vitesse est impressionnante. En un contre un, il est très bon. Là où il peut progresser, c'est contre des pivots. Face à des joueurs grands et forts, il doit anticiper son timing de la tête, il doit prendre l'espace plus tôt", a expliqué le coach de la Seleçao.