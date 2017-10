France

Angleterre

Espagne

Italie

Le quotidien L'Equipe consacre sa "Une" à la rencontre qui opposera ce dimanche (21h00) le LOSC à l'Olympique de Marseille en clôture de la 11e journée de Ligue 1 . Aujourd'hui sur le banc des Dogues, Marcelo Bielsa joue très gros face à son ancien club.Selon les informations du Mirror ce dimanche, Pep Guardiola n'aurait pas l'intention de dépenser le moindre centime pour recruter Alexis Sanchez en janvier. L'attaquant des Gunners sera libre en juin prochain et l'entraîneur des Citizens n'a pas digéré le volte-face d' Arsenal à propos du buteur chilien lors de la dernière ligne droite du mercato d'été.Alors que le Real Madrid se déplace dans la journée sur le terrain de Gérone, la presse catalane salue la victoire du FC Barcelone à Bilbao (2-0), grâce à Messi et Paulinho . "SuperLider" titre notamment le quotidien "Sport", qui se félicite du début de saison des Blaugrana. Le Barça compte provisoirement huit longueurs d'avance sur le Real Madrid (3e) et quatre sur le FC Valence (2e).Le Corriere dello Sport rend hommage ce dimanche à la performance de Gonzalo Higuain , auteur d'un doublé samedi soir sur le terrain du Milan AC (0-2). Grâce à une meilleure différence de buts, le club du Piémont a pris provisoirement la tête de la Serie A en attendant la rencontre entre Naples et Sassuolo ce dimanche après-midi (15h00).