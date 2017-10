A en croire le président des Canaris, Robert Lewandowski aurait pu rejoindre le FC Nantes au début de sa carrière. "J'ai failli prendre Lewandowski il y a dix ans. Il était à Lech Poznan. Il avait 20 ans, je suis allé voir l'un de ses matchs. Il a joué numéro 10. J'ai adoré et j'ai dit : "Il faut l'acheter". Je me suis renseigné. Il valait entre 800 000 euros et un million. Mais ensuite, on m'a demandé entre 4 et 5 millions. On était en Ligue 2 , c'était trop cher", a expliqué le patron du club nantais.