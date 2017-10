PSG : Riolo vole au secours de Mbappé

"Et puis, il y a Mbappé. Pour l'instant, il est perdu. Il n'est pas vraiment arrivé au PSG. Un jour, on admettra peut-être que personne ne joue face au PSG comme face aux autres équipes. Monaco compris. Dire ça, ce n'est pas "protéger" le PSG (Je dis ça pour les paranos du complot parisien). C'est juste une réalité. À Monaco, Mbappé avait de l'espace. Il avait moins de comptes à rendre aussi. Pas de transfert à justifier non plus. Au PSG, Mbappé s'est éloigné de l'insouciance. Il a découvert le très haut niveau (Je parle ici de tous les aspects, pas que de terrain, je dis ça encore pour les complotistes)", a-t-il publié.