OL : Traoré ne regrette pas d'être venu

"Quitter Chelsea a été la meilleure décision que je pouvais prendre. Je prends du plaisir, et les jeunes joueurs ne peuvent progresser qu'en ayant du temps de jeu chaque semaine. J'ai adoré ma période passée à Chelsea et quand j'ai eu la chance de pouvoir montrer de quoi j'étais capable sur le terrain, je l'ai saisie des deux mains, a-t-il expliqué au média anglais. Mais je n'avais aucune garantie sur le fait que j'allais jouer. Oui, je serais heureux si j'étais un joueur titulaire de l'équipe première chaque week-end à Chelsea, mais c'est le football et vous devez faire un choix. J'ai pris la décision de m'engager avec Lyon et j'en suis ravi. Un retour en Angleterre ? Pourquoi pas, c'est à moi d'évoluer et de progresser en tant que joueur en prouvant que je suis assez bon pour jouer en Premier League . Il y en a d'autres qui sont revenus, c'est donc possible. Je dois me concentrer avec l'OL, donner le meilleur de moi-même et voir ce que cela donne dans le futur."