OM : Garcia reste frustré par le nul concédé contre le PSG

"Quand on vit les choses de cette manière avec un tel scénario, on est frustré et déçu parce qu'on a objectivement perdu deux points. Au-delà de la performance, ce qui compte c'est le contenu qu'on a pu mettre dans ce match, là-dessus ils ont été à la hauteur. Mais l'inconvénient pour eux c'est que maintenant je sais quel niveau ils peuvent atteindre sur le plan collectif, et donc il faut reproduire ça à chaque match. Le résultat ? Non, je n'ai pas savouré cinq secondes", a-t-il déclaré lors de l'émission Téléfoot.