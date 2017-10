PSG : Courbis se pose des questions sur Emery

"Il y a un clan des Brésiliens qui peut être très sympathique. Mais ça peut faire un vestiaire compliqué. Vendredi, il y a eu un turn-over dû à l'expulsion de Neymar et la blessure de Motta. Comme par hasard, on s'aperçoit que Di Maria sait jouer au football, on s'aperçoit qu'il y a d'autres joueurs que le onze-type... Le problème, c'est que nous sommes fin octobre et ce que tu sèmes, tu le récupères en mars/avril. Tout entraîneur a des qualités différentes. La question est de savoir si Emery qui a tiré le meilleur de Séville est le bon coach pour le Barça, le Real, le Bayern, City ou pour le PSG ? Je ne donne pas la réponse, mais je mets un grand point d'interrogation... Et un point d'interrogation, ce n'est pas un oui !" a déclaré l'ancien coach de Rennes et Montpellier