PSG : Roustan pense que Neymar fera virer Emery

"Comme il avait fait virer un entraîneur à Santos , Neymar va faire virer Emery au PSG, c'est le sens de l'histoire, a-t-il déclaré au micro de la radio. Le problème pour le Paris SG, c'est qui tu prends derrière Emery... Car aucun entraîneur ne peut s'en sortir. Mais après, s'il fait virer l'entraîneur, sa marge sera plus étroite. Quand Neymar arrive au Barça, il y a des joueurs meilleurs que lui, et tu as la salle où tu vois la photo de toutes les légendes du club, donc forcément... Au PSG, il n'y a jamais eu de joueur tel que Neymar et il se sent fort. Là, on sent que Nasser Al-Khelaifi est amoureux de ses joueurs et Neymar pourra faire ce qu'il veut jusqu'à un certain point. Mais pour moi, son match face à l'OM c'est du foutage de gueule."