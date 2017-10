Match Lille - OM en direct

Lille Marseille 2nd Half' 6' - Morgan Sanson - Morgan Sanson

La 11e journée de Ligue 1 se termine par la rencontre entre Lille et l'Olympique de Marseille . En perdition, le club nordiste est avant-dernier avec six petites unités et n'a plus gagné depuis la 1ère journée, soit une série de huit matches. Les hommes de Marcelo Bielsa tenteront de mettre fin à cette spirale négative face à une formation phocéenne qui reste sur une très bonne impression face au PSG (2-2). Cinquième, l'OM n'a que deux longueurs de retard sur le podium.