PSG : Verratti se contente du nul obtenu contre l'OM

"Je sais que les gens pensent parfois que, parce qu'on est le PSG tout va venir, avec beaucoup de buts et des victoires. Ce n'est jamais facile, toutes les équipes sont bien organisées, a-t-il indiqué. Parfois, quand on ne peut pas gagner, c'est très important de faire des matchs nuls, comme à Montpellier ou à Marseille . On était déçus après car on voulait les gagner mais parfois, des matchs nuls font gagner le championnat. Ce qui était important, surtout lors du nul à Marseille, c'était de revenir quand on était à 2-1, cela montre notre caractère. Le football est très important mentalement. Quand je parle avec l'équipe et qu'on est bien mentalement, on a plus de chances de gagner. Les 18 joueurs peuvent jouer dans n'importe quelle équipe."