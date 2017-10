Le média italien indique que l'Argentin a demandé un salaire annuel de 8 à 9 millions d'euros nets par an, qui a refroidi les Turinois. Pour rappel, Gonzalo Higuain , qui dispose de la rémunération la plus importante de Serie A , perçoit 7,5 millions d'euros nets par an. Le Parisien devra donc chercher une autre porte de sortie, s'il entend toujours partir, cet hiver.