Marseille enfonce Lille

Pour le dernier match de la 11e journée, Marseille s'est imposé sur la pelouse de Lille (0-1), ce dimanche. Morgan Sanson est le seul buteur du match (6e). Au classement, Marseille est quatrième et revient à un point de Lyon et de la Ligue des Champions . En revanche, pour le LOSC, c'est la crise avec une 19e place, à quatre points du 18e et barragiste.Résultats du soir : Lille 0-1 MarseillePar Thomas Guerard (iDalgo)