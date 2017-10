Le technicien argentin a reconnu que ses joueurs avaient réalisé une bonne prestation. "C'est le match où on a le mieux attaqué et défendu depuis le début de saison. Les joueurs ne sont pas responsables du classement de l'équipe, on se bat à chaque match avec une énergie et une volonté visibles. Si on n'avait pas cette volonté et cette énergie, ça serait impardonnable, notre situation est déjà assez grave" "El Loco" continue d'assumer ses responsabilités. "La personne à remettre en cause, c'est moi depuis longtemps, c'est une évidence."