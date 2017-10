Sanson et l'OM enfoncent Lille, le Real à huit points du Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe qui évoque en première page la victoire de Marseille à Lille (1-0). Contre des Nordistes qui s'enfoncent, "l'OM garde le Nord" et remonte à la quatrième place. Les hommes de Rudi Garcia n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis le 10 septembre.On poursuit avec la Une du Corriere dello Sport consacrée à la dixième victoire en onze rencontres de Naples, qui a dominé Sassuolo (3-1). Les Azzurri de Maurizio Sarri confortent leur première place avec trois points d'avance sur la Juventus Turin . L' Inter Milan restera à deux longueurs en cas de succès face au Hellas Vérone, ce soir.On enchaîne avec le quotidien Sport qui revient sur l'exploit de Gérone contre le Real Madrid (2-1), dans un contexte pesant de l'autre côté des Pyrénées autour de l'indépendance de la Catalogne. Conséquence au classement, la Casa Blanca de Zinedine Zidane est reléguée à huit points du FC Barcelone Pour terminer, le Daily Mirror s'exprime sur la chute qui se poursuit pour Everton, défait dimanche sur le terrain de Leicester City (2-0). Le successeur de Ronald Koeman va avoir du pain sur la planche. Au contraire, Claude Puel a réussi ses débuts sur le banc des Foxes.