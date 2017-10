Nice poursuit sa chute, Martial ne s'arrête plus... Les Tops et les Flops du weekend

Rennes sort la tête de l'eau.

Dortmund ne répond plus.

Nice est en perdition.

Le supersub Martial a encore frappé.

Il vaut mieux tard que jamais, mais le Stade Rennais a enfin lancé sa saison. Vainqueur samedi à Montpellier (1-0), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 , le club breton a enchaîné une troisième victoire de rang toutes compétitions confondues, la deuxième en championnat après Lille (1-0). Remontés à la treizième position, les Rouge et Noir de Christian Gourcuff se donnent de l'air et ont sans doute, du moins pour le moment, sauvés la peau de leur entraîneur. Même si des changements profonds se profilent à la tête du club avec la possible nomination d' Olivier Létang au poste de président.Après un début de saison convaincant, le Borussia Dortmund traverse cette fois une période plus délicate. Battu samedi à Hanovre (4-2), dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga , le club de la Ruhr a enchaîné un troisième match d'affilée sans victoire en championnat. Alors qu'ils occupaient il y a peu la tête du classement, les hommes de Peter Bosz sont désormais relégués à la deuxième place, à trois longueurs d'un Bayern Munich qui retrouve lui des couleurs depuis le retour sur le banc de Jupp Heynckes . Pas de bon augure avant de recevoir l'ogre bavarois le weekend prochain.Même s'il n'a rien d'infamant, le revers subi contre le PSG (0-3), lors de la 11e journée de Ligue 1, n'a fait que confirmer les difficultés rencontrées par Nice depuis un mois. Au Parc des Princes , les Aiglons de Lucien Favre ont subi un quatrième revers consécutif en championnat, le cinquième toutes compétitions confondues en ajoutant la défaite en C3 face à la Lazio Rome . Troisième plus mauvaise défense, le club de la Côte d'Azur pointe à une bien triste 17e place avec dix points. Loin, très loin de ses ambitions du début de saison.Rarement titulaire depuis le début de saison, Anthony Martial brille pourtant avec le maillot de Manchester United . Et pour cause, l'attaquant tricolore a signé samedi son quatrième but en Premier League , décisif face à Tottenham (1-0) à l'occasion de la 10e journée. Ses quatre réalisations, l'ancien Monégasque les a toutes marquées en qualité de supersub, en rentrant en cours de jeu. Également buteur en League Cup et en Ligue des Champions , cette fois comme titulaire, le footballeur de 21 ans démontre en tout cas que José Mourinho peut compter sur lui pour changer le cours d'un match.