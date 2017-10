Lille : le départ de Bielsa mis sur la table ?

Selon L'Equipe, une discussion aurait récemment eu lieu entre le technicien argentin et les dirigeants des Dogues concernant un éventuel limogeage de l'ancien coach de l'OM. Mais Marc Ingla , le directeur général lillois, aurait démenti cette information. Et pour cause, son départ coûterait cher : "El Loco" pourrait réclamer 14 millions d'euros, alors que Lille ne proposerait "que" 7 millions d'euros.