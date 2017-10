Cavani, Fekir, Lemar... L'équipe-type de la 11e journée de Ligue 1

8 - @SteveMandanda a réalisé 8 arrêts ce soir, son record lors d'un match de Ligue 1 sans encaisser de but. Rempart. pic.twitter.com/JijPWoBXiQ — OptaJean (@OptaJean) 29 octobre 2017

Vainqueur à Bordeaux (2-0), le club de la Principauté peut remercieret, auteur du second but. Les Gones sont eux représentés avec le latéral gaucheet le milieu offensif, qui a signé un doublé contre Metz (2-0).Facile face à Nice (3-0), le PSG place également deux éléments avec le milieu argentinet l'attaquant uruguayen, pour son doublé. Dans l'entrejeu, on retrouve le Dijonnaiset le CaennaisDans les buts,a contribué au succès de l'Olympique de Marseille à Lille (1-0). Buteur à Guingamp (1-1), l'Amiénoisoccupe le couloir droit de la défense, au sein de laquelle figure aussi le Rennais, solide à Montpellier (1-0).Mandanda ( OM ) - El-Hajjam (Amiens), Glik (Monaco), Gnagnon (Rennes), Marçal (OL) - Amalfitano (Dijon), Féret (Caen) - Di Maria (PSG), Fekir (OL), Lemar (Monaco) - Cavani (PSG).