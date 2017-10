Interrogé ce dimanche par le Canal Football Club, sur Canal +, le Brésilien a révélé que l'ex-Barcelonais aurait pu rejoindre le club de la capitale il y a quelques années. "On a parlé avec Neymar en 2011. Il était déjà le joueur qui allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais le projet c'était de le garder au Brésil jusqu'en 2014." L'homme de 48 ans explique aussi que le PSG était sur les rangs pour Luka Modric : "A ce moment là, on essayait de faire signer Modric. Ce n'était pas possible, on avait signé Thiago Silva et Ibrahimovic, et Modric c'était un peu trop... alors on a viré sur quelque chose de plus faisable, et là on a tous été convaincu sur Verratti."