PSG : Emery met les choses au clair sur Neymar

Après avoir confirmé le forfait de Thiago Motta , l'entraîneur parisien a tenu à couper court à cette rumeur lancée par un média brésilien. "Dans les séances de travail, de vidéo, il est très attentif. Tous les joueurs savent que la vidéo est importante. Si je n'en faisais pas, les joueurs me le demanderaient (...) Neymar va triompher ici. Quand il a signé, il l'a fait avec l'envie et la motivation de faire un travail ensemble avec le PSG. Il a les capacités, le talent individuel dans une équipe qui a beaucoup de talent, de motivation et d'ambition pour grandir", a lâché le coach parisien devant les médias.