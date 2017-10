"Vu son talent, il devrait réduire ce championnat en miettes avec ses qualités, juge l'ancien défenseur. Il a perdu sa place en équipe de France, il y a forcément quelque chose qui ne va pas avec lui. Mourinho et le sélectionneur français l'ont un peu éteint. On a toujours l'impression qu'il joue à 85%. S'il ajoute ces 15%, il pourrait tout faire. Il a tout ce qu'il faut : le sang-froid devant le but, une belle technique, la vitesse, la puissance. Mais qu'est-ce qu'il lui manque ?"