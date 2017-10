Le média indique que les deux clubs seraient disposés à mettre 50 millions d'euros sur la table afin de s'attacher ses services. Michael Reschke, directeur sportif du Bayern Munich , ne compte néanmoins pas le laisser partir : "Joshua a une bien plus grande valeur que cela sur le marché des transferts. Et je ne crois pas que le Bayern le vendrait, même à plus de 50 millions d'euros", a-t-il répondu.Âgé de 22 ans, le défenseur a participé à 10 rencontres de Bundesliga , cette saison. Il compte 24 sélections avec l'équipe nationale allemande.