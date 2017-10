"Au début, le club me disait : "non Fabi, on ne veut pas vendre au PSG ". Et je me disais que si Mbappé partait à Paris, peut-être que les dirigeants changeraient d'avis sur moi. Mais mon cas posait plus de difficultés, je pense. Et voilà... Mbappé est parti le dernier jour du mercato. De mon côté, j'ai senti que Monaco avait quand même laissé un peu la porte ouverte pour négocier avec le PSG ou un autre club. Mais après, je ne sais pas si c'était trop tard ou quoi, en tout cas, ça ne s'est pas fait", a-t-il indiqué au journal.Le Brésilien avoue avoir été un peu "frustré", mais assure avoir "tourné la page". Il a néanmoins envisagé d'aller au bras de fer : "Aller au clash ? Oui. J'y ai pensé. Je n'arrivais pas à m'enlever de la tête ce que le club m'avait promis. J'étais persuadé d'avoir raison et, oui, j'ai pensé à aller au clash. Même s'il ne me restait que ça comme solution, j'ai préféré ne pas aller au clash avec le club. Durant le mercato, j'ai souvent parlé avec le vice-président et je lui avais dit que j'avais envie de partir. Mais bon, je ne suis pas le premier joueur qui veut partir et qui finit par rester, ça arrive souvent dans le foot."