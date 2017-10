"Ça me fait mal lorsqu'il égratigne la sélection. Je ne veux pas trop parler de ce que peut penser Piqué. La seule chose que je dis toujours en tant que capitaine de la sélection nationale, c'est que nous devons être conscients de ce que nous faisons. Piqué a toujours eu un comportement exemplaire malgré ce qu'il peut penser, a confié le Merengue. Notre entente ? Si vous la comparez à notre ancienne relation, je peux vous dire qu'aujourd'hui nous nous entendons assez bien. Avant, il n'y avait presque aucune relation. Nous nous sommes respectés parce que nous avons joué ensemble et nous savions qu'ensemble nous avons constitué l'une des meilleures charnières centrales du monde avec la sélection espagnole. Quand vous grandissez et que vous mûrissez, vous laissez de côté certaines choses. Cela a amélioré notre relation."