OL : Dugarry souligne le travail réalisé par Genesio

"Fekir était remplaçant à Troyes et l' OL a gagné, ça prouve bien qu'ils peuvent gagner sans lui et de faire de belles choses. Maintenant, attention à Lyon ! Cela va beaucoup mieux et j'en suis ravi pour eux, mais ces problèmes d'ego, de "je me regarde le nombril, je pense qu'à moi" surtout du côté de Mariano et de Memphis Depay peuvent créer de gros problèmes si Genesio n'arrivent pas à les gérer, a expliqué le consultant de la radio. Et d'ailleurs s'il a mis en avant l'état d'esprit de Fekir après la victoire contre Metz, c'est qu'il n'est pas satisfait de celui des autres. On voit bien qu'il y a un individualisme qui peut rejaillir et devenir inquiétant. Tant que Nabil Fekir arrive à mettre de l'huile comme il le fait parfaitement bien, ça ira. Genesio arrive aussi à bien gérer tout cela. Et même si on me dit que Genesio n'a pas les épaules assez larges, mais il les a quand même pour arriver à gérer tout ça. Il a remis Fekir au très haut niveau, Mariano a quand même de bonnes stats, il a mis Memphis sur le banc pour le relancer...."