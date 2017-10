"Londres est une ville incroyable avec tant de religions et de personnes différentes", a-t-il indiqué. Il se verrait bien s'inscrire dans la durée avec les Blues : "Si Chelsea m'avait proposé un contrat de 10 ans, je l'aurais signé. Je suis très heureux dans ce club. Je me verrais rester ici davantage que cinq ans. Mais pour ça, je dois marquer beaucoup de buts, sans quoi Chelsea achètera un autre joueur, c'est normal", a-t-il poursuivi.Âgé de 25 ans, l'attaquant a inscrit 6 buts en 9 matchs de Premier League , depuis l'été dernier. Il traverse une période un peu plus délicate, alors qu'il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 27 septembre.