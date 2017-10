Real Madrid : une Liga sans le Barça ? Ramos répond

"C'est compliqué. J'ai du mal à croire que les indépendantistes soient majoritaires, mais ce sont des suppositions. Je préfère que le Barça soit dans notre ligue. Le dimanche, je me sens autant espagnol que n'importe où ailleurs. Je me préoccupe plus du manque de parole dans l'hymne espagnol que de la situation en Catalogne. Je veux que notre hymne ait des paroles parce que je ressens l'énorme envie lorsque d'autres sélections chantent leurs hymnes", a déclaré le capitaine de la Roja.