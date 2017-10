Écarté de l'équipe de France depuis plus de deux ans, l'attaquant madrilène reste mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena . Alors que son contrôle judiciaire a été levé cet été, le buteur du club merengue veut encore croire au miracle. "Bien sûr que j'ai envie de revenir en équipe de France ! Quel footballeur ne rêve pas de disputer une Coupe du Monde ? J'ai toujours l'espoir d'aller en Russie et je veux me donner toutes les chances d'y parvenir. J'essaie d'être le meilleur possible en club et on fera les comptes à la fin. Parler, ça ne sert plus à rien et ça peut être mal interprété. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. J'essaie d'être performant et de gagner des titres", a lâché l'attaquant français.