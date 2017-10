Monaco : Jardim veut y croire avant Besiktas

L'entraîneur de l' AS Monaco a reconnu que le club du Rocher devait absolument s'imposer en Turquie pour maintenir l'espoir d'une qualification pour les 8es de finale de la compétition. "Je suis ici depuis quatre ans, et l'une de nos grandes forces est de croire en nous. Sinon, on ne serait jamais arrivés en demi-finale la saison dernière, et on n'aurait jamais été champions de France dans la foulée. C'est la force de Monaco, et c'est le message qu'on passe aux joueurs qui arrivent. L'ambiance ? Les passionnés de foot aiment jouer dans des stades chauds comme ça. J'ai déjà fait un match ici avec Braga, l'ambiance était chaude avec beaucoup de bruit. C'est motivant pour tout le monde", a déclaré le coach monégasque devant les médias.