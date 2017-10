Youth League : le PSG battu par Anderlecht

Les jeunes du PSG subissent leur première défaite de la saison dans la compétition malgré les buts de Diaby (7e) et Güclü (45e+3) en première période. Les Parisiens ont été réduits à neuf contre onze dans les vingt dernières minutes (expulsion de Zagre et Georgen). Azevedo (71e, 79e) et Amuzu (84e) ont permis aux Belges de renverser la vapeur.