Arrivé dans l'Hérault il y a trois ans, le milieu de terrain de Montpellier a prolongé son bail jusqu'en juin 2021. "J'ai beaucoup d'affection pour ce club et pour les gens qui y travaillent. Maintenant, le plus dur commence c'est-à-dire continuer à travailler et à progresser pour le bien du club. Notre début de saison est encourageant, mais le plus dur et le plus passionnant est à venir (...) Je ne me suis pas fixé d'objectifs particuliers sur le nombre de matchs mais c'est déjà une fierté de pouvoir bientôt compter 100 matchs en Ligue 1 avec Montpellier", a expliqué le joueur sur le site officiel du club.