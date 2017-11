Ligue des champions : le PSG en 8e, la Roma étrille Chelsea

Les hommes d' Unai Emery écrasent Anderlecht (5-0) avec un triplé inattendu du défenseur gauche, Layvin Kurzawa . Dans l'autre match du groupe, le Bayern l'emporte sur la pelouse du Celtic Glasgow (5-0).Dans le groupe A, Manchester United prend une grosse option sur la première place en battant Benfica (2-0). Le CSKA Moscou s'impose à Bâle (2-1).L'affiche du soir était dans le groupe C entre l'AS Rome et Chelsea . Les Giallorossi s'imposent nettement (3-0) et passent en tête. L'Atlético de Madrid est encore une fois tenu en échec par Qarabag (1-1).Dans le groupe D, l'Olympiakos résiste au FC Barcelone (0-0) mais la Juventus n'en profite pas, neutralisée par le Sporting Portugal (1-1).Les résultats du soir : AS Rome-Chelsea (3-0) / Atlético-Qarabag (1-1) / Bâle-CSKA Moscou (1-2) / Celtic-Bayern (1-2) / Manchester Utd-Benfica (2-0) / Olympiakos-Barcelone (0-0) / PSG -Anderlecht (5-0) / Sporting Juventus (1-1)Par Etienne Comte (iDalgo)