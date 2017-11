Kurzawa et le PSG écrasent Anderlecht, l'Atletico en grand danger... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec L'Equipe et la victoire "utile et agréable" du PSG face à Anderlecht (5-0). Grâce à des buts de Marco Verratti et Neymar et un triplé de Layvin Kurzawa , le club de la capitale est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions , alors qu'il reste deux matches.On poursuit avec le Corriere dello Sport et le nul arraché par la Juventus Turin sur le terrain du Sporting Portugal (1-1), grâce à Gonzalo Higuain. La Vieille Dame est deuxième de son groupe derrière le Barça. De son côté, l'AS Rome a régalé son public contre Chelsea (3-0) avec un doublé de Stephan El Shaarawy On enchaîne avec le journal Marca et la détresse d' Antoine Griezmann après le piètre nul de l'Atletico Madrid contre Qarabag (1-1). Pour accéder aux huitièmes de finale de la C1, les Colchoneros ont besoin d'un "miracle" : troisième, le club de la capitale est à quatre points de Chelsea.Pour terminer, le Daily Express montre David Luiz et Thibaut Courtois en plein désarroi. Chelsea a vécu une soirée noire à Rome et est désormais relégué à la deuxième place de sa poule, à un point de la Louve. En revanche, Manchester United l'a emporté contre le Benfica Lisbonne (2-0).