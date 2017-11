"Cela fait toujours plaisir de marquer, surtout pour quelqu'un comme moi qui ne marque pas souvent. C'était un but important, en plus, car il nous permet de mener 1-0, de jouer plus tranquille et de créer des espaces, a indiqué le milieu italien à BeIN Sports. Je suis très content pour l'équipe, on a réalisé une grande performance. C'est une belle victoire d'équipe. Les équipes viennent ici souvent pour jouer derrière, il fallait aller les chercher. Aujourd'hui, on n'a pas pris de but, c'est important car c'est un travail d'équipe : ce n'est pas que les défenseurs, cela vient aussi des attaquants."