Anderlecht : Vanhaezebrouck dithyrambique avec le PSG

"On avait un plan en première période. On n'a pas su avoir d'occasions. On aurait dû rester à 1-0 à la mi-temps, c'est dommage d'encaisser un but sur corner juste avant la mi-temps", a regretté le coach des Mauves à la presse, rendant ensuite hommage à l'ogre parisien. "Une fois que le PSG fait le break et marque les deuxième et troisième buts, on sait que le reste va suivre et on est heureux de ne pas en encaisser plus de cinq. Le PSG est la meilleure équipe du moment. C'est dommage pour eux que la finale de la Ligue des champions ne soit pas la semaine prochaine."