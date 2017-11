Chelsea : Conte s'est lâché contre ses joueurs

Le technicien italien des Blues déplore un manque de motivation de son groupe sur cette rencontre. "Ce qui m'a le plus déçu, c'est notre performance en seconde période. La Roma avait plus faim, plus envie et s'est battue pour nous battre. Ils méritent leur victoire. Si nous pensons que l'adversaire a peur de nous rien qu'à notre nom... Nous devons retrouver l'envie de la saison dernière."