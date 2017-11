Real Madrid : Benzema évoque les parcours de Nasri, Ménez et Ben Arfa

"Je suis arrivé après Jérémy Ménez, Samir Nasri et Hatem Ben Arfa. Pour moi, c'est trois-là étaient les plus talentueux de notre génération, a-t-il confié au magazine. Le problème, c'est que je pense qu'à certains moments, ils ont baissé les bras trop vite. Pour moi, ils auraient pu jouer au Real ou au Barça facilement. Je me rappelle que lors de ma première saison au Real, c'était très dur, mais je me suis accroché."