OL : Genesio n'a jamais perdu confiance en son groupe

"J'avais confiance et j'ai toujours confiance dans le potentiel de mon groupe et des joueurs qui le composent, a-t-il expliqué aux journalistes. Simplement, je pense que depuis quelques matchs on a réussi à régler les problèmes de concentration surtout sur le plan défensif, d'autre part, on a eu sur certains matchs une réussite qui nous avait fui sur les matchs qui précédaient. Je suis donc dans le même état d'esprit qu'avant le match contre Monaco, rien n'a changé pour moi. Évidemment, enchaîner quatre victoires a donné de la confiance au groupe, mais cela doit donner aussi de l'humilité et de la mesure car on voit bien que tout est très fragile. Il y a 15 jours, on était une des plus mauvaises équipe d'Europe, et aujourd'hui on est un des meilleurs, donc je préfère rester dans la mesure."