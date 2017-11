Match Tottenham - Real Madrid en direct

Tottenham Real Madrid 2nd Half' 27' Bamidele Alli - 56' Bamidele Alli -

Tottenham et le Real Madrid se retrouvent, à White Hart Lane, pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions . Anglais et Espagnols se partagent la premiÚre place du groupe H avec sept points et veulent l'emporter pour accéder aux huitiÚmes de finale. Lors de la rencontre aller, les Spurs de Mauricio Pochettino avaient décroché un excellent nul (1-1). Le weekend dernier, les deux formations ont perdu en championnat.