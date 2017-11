Espoirs : Augustin a présenté ses excuses à Ripoll

"J'ai parlé avec l'entraîneur et j'ai regretté de m'être comporté ainsi, a-t-il confié au média. Je suis désolé, également vis-à-vis du staff et de mes coéquipiers. Il y a eu une altercation dans le vestiaire. Mais ce qui a été dit ne doit pas en sortir. Dans certains matchs, on est sous pression et les émotions remontent. Mais je voudrais dire ici encore une fois : si l'entraîneur m'appelle pour jouer en équipe nationale, je suis prêt tout de suite."Pour rappel, le groupe des Espoirs retenu pour les matchs contre la Bulgarie (le 9 novembre) et la Slovénie (le 13 novembre) sera annoncé demain.